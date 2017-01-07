Наводнение в Таиланде угрожает туристическим провинциям: более десятка погибших

NEWSru.com
суббота, 7 января 2017 г. 14:47
Наводнение в Таиланде угрожает туристическим провинциям: жертвами стихии стали более 10 человек, а туристов блокировало на острове Самуи - одном из популярных направлений среди респектабельных отдыхающих. ТАСС сообщает, что среди туристов там есть и россияне - в связи с запретом путевок в Египет Таиланд вышел в лидеры зарубежного отдыха.
© Reuters/ Scanpix

Нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда, в котором обычно с ноября по январь стоит сухая погода. Проливные дожди обрушились на юг Таиланда в начале недели. Дожди размыли многие дорогие и затопили железнодорожные пути, что привело к сбоям в движении поездов и автобусов.

К выходным ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек в восьми провинциях страны, а власти страны привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям, передает "Интерфакс". Жертвами наводнения, по данным МВД, стали 12 человек.

На Самуи утром в субботу задержан прилет и вылет 15 рейсов, не менее десятка рейсов отменены. Накануне власти выпустили предупреждение еще для двух популярных туристических направлений — остров Пхукет и провинции Краби.

Из-за наводнения нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение: вода поднялась над поверхностью суши на 50 см и выше. Уже несколько дней закрыт аэропорт в провинции Накхонситхаммарат. Десятки рейсов отменены или отложены в аэропорту острова Самуи, в результате чего курорт не смогли вовремя покинуть сотни иностранных туристов, включая россиян.

ВМС Таиланда направили в субботу десантный корабль HTMS Ang Thong для помощи пострадавшим от наводнения на юге королевства. Об этом сообщил официальный представитель правительства Сансерн Каевкамнерд. Как ожидается, десантный корабль прибудет к побережью провинции Накхонситхаммарат, наиболее серьезно пострадавшей от разгула стихии, в воскресенье. На борту HTMS Ang Thong — лодки, необходимые местным спасателям, и гуманитарная помощь. Также будут использоваться вертолеты.

Таиланд и Гоа — в лидерах зарубежного отдыха

Представители туроператоров рассказали "Интерфаксу", что из зарубежных направлений в новогодние каникулы россияне традиционно выбирают Таиланд, индийский штат Гоа, ОАЭ (9,72%) и Вьетнам. В этом году популярны также Турция (10,43%) и страны Карибского бассейна: Доминикана, Куба и Мексика.

В 2014 и 2015 годах абсолютным лидером выездного туризма у россиян в период Нового года был Египет (24-26%), второе место занимал Таиланд (19-20%).

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