Наводнение в Хьюстоне называют катастрофическим

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.
По данным Национальной метеорологической службы, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.
Также сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти: в графстве Арканзас один человек скончался в пятницу вечером при пожаре у себя дома, а в Хьюстоне погибла женщина, управлявшая автомобилем во время наводнения.
По словам губернатора Грега Эббота, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 см осадков и еще может выпасть до 40 см.
Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.
Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих графств на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".
Президент Дональд Трамп намерен посетить Техас, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия, во вторник - по его словам, он приедет тогда, когда это станет возможно сделать, не мешая работе экстренных служб.
В некоторых местах в воскресенье утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.
"Многие ручьи, реки и заводи вышли из берегов и преодолели прежний рекордный уровень", - заявили синоптики.
Передвижение по Хьюстону затруднено, но не остановлено полностью, и жителям советуют перемещаться в более высоко расположенные районы города.
Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда в результате урагана "Чарли" погибли 15 человек. Его ущерб тогда оценили в 16 млрд долларов.
Губернатор Эббот направил 1800 военнослужащих Национальной гвардии для участия в операциях по спасению и восстановлению инфраструктуры.
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