"НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, которая представляет собой угрозу региональной и международной безопасности", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в воскресенье, 3 сентября.

Северная Корея, указал он, должна немедленно прекратить все ракетно-ядерные испытания, для того, чтобы получить возможность возобновить диалог с международным сообществом. Отказ от испытаний должен быть окончательным и контролируемым.

КНДР осуществила самый мощный ядерный взрыв

Власти Северной Кореи 3 сентября официально заявили, что успешно провели испытание водородной бомбы. В сообщении гостелевидения указывается, что испытание было "значимым шагом" в развитии программы ядерного оружия Пхеньяна.

Южнокорейские специалисты, следящие за атомными испытаниями соседей, сообщили, что зафиксированный взрыв оказался самым сильным за всю историю измерений: он был в 9,8 раза сильнее, чем при предыдущем испытании ядерного оружия в сентябре 2016 года.