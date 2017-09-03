"НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, которая представляет собой угрозу региональной и международной безопасности", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в воскресенье, 3 сентября.
Северная Корея, указал он, должна немедленно прекратить все ракетно-ядерные испытания, для того, чтобы получить возможность возобновить диалог с международным сообществом. Отказ от испытаний должен быть окончательным и контролируемым.
КНДР осуществила самый мощный ядерный взрыв
Власти Северной Кореи 3 сентября официально заявили, что успешно провели испытание водородной бомбы. В сообщении гостелевидения указывается, что испытание было "значимым шагом" в развитии программы ядерного оружия Пхеньяна.
Южнокорейские специалисты, следящие за атомными испытаниями соседей, сообщили, что зафиксированный взрыв оказался самым сильным за всю историю измерений: он был в 9,8 раза сильнее, чем при предыдущем испытании ядерного оружия в сентябре 2016 года.
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