Североатлантический альянс осудил испытание водородной бомбы Северной Кореей как открытое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

"НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, которая представляет собой угрозу региональной и международной безопасности", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в воскресенье, 3 сентября.

Северная Корея, указал он, должна немедленно прекратить все ракетно-ядерные испытания, для того, чтобы получить возможность возобновить диалог с международным сообществом. Отказ от испытаний должен быть окончательным и контролируемым.

Статьи по теме:
КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы  (20)
Ким Чен Ын с "ядерной боеголовкой": о чем нам говорит это фото  (5)

КНДР осуществила самый мощный ядерный взрыв

Власти Северной Кореи 3 сентября официально заявили, что успешно провели испытание водородной бомбы. В сообщении гостелевидения указывается, что испытание было "значимым шагом" в развитии программы ядерного оружия Пхеньяна.

Южнокорейские специалисты, следящие за атомными испытаниями соседей, сообщили, что зафиксированный взрыв оказался самым сильным за всю историю измерений: он был в 9,8 раза сильнее, чем при предыдущем испытании ядерного оружия в сентябре 2016 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Сеул готов разместить у себя "самое мощное" оружие из США (2)

Власти Южной Кореи заявили о готовности разместить на...

В МИД Литвы резко осудили проведенное КНДР испытание водородной бомбы (62)

Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...

В мире

Трамп ответил на заявление КНДР об испытаниях водородной бомбы (2)

Президент США Дональд Трамп назвал КНДР «нацией...

Австралия будет останавливать "нежелательных лиц" еще в транзитных аэропортах

Австралия намерена еще в транзитных аэропортах...

Пресса Британии: двойственность России запутывает Запад (2)

Британские СМИ обсуждают, как вести себя с Россией и...

Украина усиливает контроль границы из-за учений "Запад-2017" (2)

Государственная погранслужба Украины усилила...

НАТО требует от Пхеньяна немедленно прекратить атомные испытания (5)

Североатлантический альянс осудил испытание...

TOP новостей

В противовес российскому телевидению начнут трансляцию польских телеканалов (95)

С целью создания противовеса пропаганде российских...

Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (26)

В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...

Останки Сераковского предложили перезахоронить на Антакальнисском кладбище (36)

Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...

Премьер Литвы посетит с визитом Польшу (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в...

Спикер Сейма Литвы призывает не забывать вопрос Крыма (66)

Находившийся с визитом на Украине, в ходе которого...