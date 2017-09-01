По мнению руководства Североатлантического альянса, президент Владимир Путин "нарушает один из важнейших договоров в области разоружения - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный в 1987 году и запрещающий сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км".
По информации Sueddeutsche Zeitung, а также радиостанций NDR и WDR, страны - члены НАТО получили "секретный документ со списком возможных ответных мер на несоблюдение договора". Всего в досье, получившем название "Что было бы, если", перечисляется 39 вариантов, в том числе расширение ядерного потенциала НАТО, увеличение числа станций слежения и предупреждения, усиление противолодочной защиты и наращивание вылетов бомбардировщиков B-2 и B-52 над Европой. Помимо этого, предлагается повысить боеготовность дислоцированных в Европе авиачастей, способных нести бомбы. В то же время в досье "категорически не рекомендуется вводить новые санкции против РФ, а также разрывать договор о РСМД и начинать развитие и производство подобных ракет". В частности, в НАТО опасаются, что "подобный шаг может привести к росту антиамериканских настроений", передают журналисты.
Однако по информации, полученной из кругов НАТО, в американской администрации думают над этой мерой, в том числе и потому, что на президента Дональда Трампа давят из Конгресса.
Также в досье затрагивается вопрос о том, как "можно вернуть Россию за стол переговоров". НАТО уже призвало Россию "конструктивно подойти к разрешению этого вопроса", говорится в статье.
Нынешний кризис, как добавляют авторы статьи, пришелся на очень опасное время, так как США и Россия заявили о модернизации своих ядерных арсеналов.
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