НАТО рассматривает расширение своей миссии в Афганистане

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Deutsche Welle
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 15:05
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.
© Reuters / Scanpix

Кроме того, некоторые члены альянса выступают за то, чтобы действие миссии нужно было продлевать не раз в год, как сейчас, а раз в несколько лет. Ожидается, что итоговое решение по этим вопросам будет принято в июне.

Миссия "Решительная поддержка" стартовала в начале 2015 года, заменив 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF).

Если в рамках ISAF на территории страны были задействованы 140 тысяч военных НАТО, то численность персонала новой миссии пока ограничивается примерно 13 тысячами солдат, которые не участвуют в боевых действиях, а занимаются подготовкой и консультированием афганских сил безопасности.

После ухода большей части иностранных военных из Афганистана боевики снова начали отвоевывать территории.

По сообщениям американской наблюдательной организации SIGAR, готовившей доклад о положении в Афганистане для Конгресса США, на ноябрь 2016 года официальные власти в Кабуле контролировали немногим более половины территории страны.

Deutsche Welle
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