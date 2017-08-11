НАТО не обязана защищать американский Гуам от нападения КНДР

Представитель Североатлантического альянса напомнил в четверг, 10 августа, о территориальных ограничениях в связи с поддержкой союзников.

В статье №5 устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом в статье №6 уточняется, что это правило распространяется только на Европу, Северную Америку, Турцию, а также острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака. Остров Гуам находится за границами этой территории.

Таким образом, решение о защите Гуама в случае нападения на него Северной Кореи будет чисто политическим. Впрочем, как отмечают источники в НАТО, союзники вряд ли откажут в помощи США со ссылкой на статью №6 устава НАТО.

Обмен угрозами между КНДР и США

Ранее северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия Северной Кореи разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам. Кроме того, Северная Корея предупредила, что Вашингтону следует удержаться от "превентивной войны", иначе она ответит ядерным ударом по материковой части Соединенных Штатов.

Череда громких заявлений КНДР и очередные пуски баллистических ракет спровоцировали резкую реакцию американского руководства. Дональд Трамп, проводя отпуск в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, заявил журналистам, что новые угрозы со стороны Пхеньяна будут встречены "огнем и яростью". В продолжение своих слов президент написал твит, в котором напомнил о наличии у Вашингтона мощного ядерного арсенала. Глава Пентагона Джеймс Мэттис также подчеркнул, что возможности Вашингтона намного превосходят потенциал КНДР и в связи с этим Пхеньян проиграет любую гонку вооружений или конфликт с США.