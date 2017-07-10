НАТО и Киев начнут переговоры о дорожной карте по вступлению в альянс

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Deutsche Welle
понедельник, 10 июля 2017 г. 19:00
Украина надеется осуществить все реформы, необходимые для вступления в НАТО, к 2020 году. Генсек Североатлантического альянса пообещал Киеву помощь и поддержку.
© AFP / Scanpix

Приоритетом внешней политики Украины стала интеграция в евроатлантичское пространство безопасности с целью вступления в НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев в понедельник, 10 июля.

В то же время в ближайшем будущем Украина не планирует подавать заявку на получение членства в НАТО, отметил Порошенко. По его словам, страна намерена сосредоточиться на программе реформ, необходимых для достижения стандартов вступления в НАТО.

Правительство Украины и Североатлантический альянс планируют начать переговоры о дорожной карте по вступлению страны в НАТО. Киев надеется реализовать все необходимые для этого реформы к 2020 году и рассчитывает на поддержку партнеров по НАТО, добавил украинский президент.

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку

Йенс Столтенберг в свою очередь заверил президента Порошенко в поддержке Украины в конфликте в Донбассе. "Россия продолжает агрессивные действия против Украины, но НАТО и союзники альянса поддерживают Украину и выступают на ее стороне", - заявил генсек. Он добавил, что цель его визита в Киев - продемонстрировать солидарность с Украиной и оказать ей поддержку в сохранении суверенитита и территориальной целостности. "НАТО не признаёт и никогда не признает незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

НАТО поможет Украине выяснить, кто стоял за кибератаками


Столтенберг и Порошенко обсудили также недавнюю хакерскую атаку на украинские банки, предприятия и учреждения. Генеральный секретарь НАТО пообещал предоставить Украине необходимое оборудование, чтобы выяснить, кто стоял за кибератаками, и обеспечить страну системой спутниковой связи для предотвращения дальнейших хакерских атак.

Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга прошла в здании администрации президента Украины. Позднее там должно состояться заседание комиссии Украина - НАТО.

На прошлой неделе президент Украины подписал закон о приоритетности членства страны в Североатлантическом альянсе.

Deutsche Welle
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