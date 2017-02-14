НАТО готовит модернизацию самолетов-разведчиков

По информации агентства dpa, НАТО планирует модернизировать парк самолетов-разведчиков, базирующийся в немецком Гайленкирхене.

НАТО готовит планы модернизации базирующегося в немецком Гайленкирхене близ Ахена (земля Северный Рейн-Вестфалия) парка самолетов раннего обнаружения и предупреждения АWАCS. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.

По его данным, министры обороны стран-членов Североатлантического альянса уже на этой неделе планируют распорядиться о разработке обновленной концепции, которая могла бы прийти на смену АВАКС.

Предполагается, что к 2022 году будет представлена программа закупок новых самолетов-разведчиков, к 2035 году первые из них поступят на вооружение.

На протяжении более чем 30 лет поставками техники для АWАCS занималась компания Boeing. Информацию о том, может ли эту роль теперь взять на себя ее конкурент Airbus, источник агентства dpa комментировать не стал, отметив, что "соответствующие решения будут приняты" в указанные сроки.

Разведкомплексы АWАCS использовались, в частности, при поддержке международной коалиции в борьбе с "Исламским государством".