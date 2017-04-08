Настоящее и будущее пенсионных систем Балтийских стран

Нынешние пенсионные системы стран Балтии в таком виде долго существовать не смогут. В Латвии виной тому низкая рождаемость и то, что многие работники не платят налоги или социальные взносы. В будущем просто некому будет содержать пенсионеров. Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 провела анализ пенсионных систем стран Балтии.

Средняя пенсия по старости в Литве и Латвии сейчас составляет 288 евро. Но в отличие от латышей, литовцы не облагают пенсии налогом. Вообще. В Эстонии ситуация еще лучше: в этом году среднюю пенсию подняли на 20 евро. Теперь она — 416. Плюс одиноким пенсионерам государство платит дополнительное пособие — 115 евро в год.

Сейчас в Латвии пенсию пенсионерам платят нынешние налогоплательщики. Это первый уровень пенсионной системы. В Латвии социальный налог — 34,09%: 10,5% дает работник, 23,59% — работодатель. От этой суммы на пенсии идет 20 процентов: 14% — на первый уровень, эти деньги нигде не хранятся, их используют для выплаты текущих пений. Тем не менее, эти 14% регистрируют на виртуальном счете и в момент выхода на пенсию превращают в реальные деньги. Еще 6% — идут на второй уровень в пенсионный фонд. Зачастую это дочерняя компания какого-нибудь банка. Управляющий вкладывает эти деньги в долгосрочные инвестиции, например, ценные бумаги. И третий уровень: дополнительные накопления. Похожая трехуровневая система и в Литве, и Эстонии. Но есть отличия.

Одно из них: как рассчитывается пенсия. В Латвии это происходит так: в 63 года человек выходит на заслуженный отдых. На первом уровне, допустим, у него накоплено 50 тысяч, на втором — 3 тысячи. Эти деньги складывают, потом делят на число лет, сколько осталось жить, берут среднюю продолжительность жизни, скажем, еще лет 18 (18,27). И снова делят на 12 месяцев, получается 241,74 евро. Не густо.

В соседних странах другой подход. Там есть базовая пенсия плюс пункты за каждый отработанный год. В Эстонии базовая пенсия 161,90 евро — полагается всем без исключения. В Литве базовая пенсия зависит от стажа. Минимальный стаж 15 лет — базовая пенсия маленькая, всего 68 евро. Если работал 45 лет, базовая пенсия уже 174 евро. Попробуем подсчитать будущую пенсию в Эстонии. Пункты дают за зарплату. Если получка была средней по стране — это 1 пункт в год. Если в какой-то период она была в 2 раза выше средней, то 2 пункта за этот год. Если только половина от среднего жалования, то полпункта. Допустим человек работал 40 лет со средней зарплатой. 40 лет — 40 пунктов. Каждый пункт оценивается в 5,77 евро. Это 230,8 евро. Плюс базовая пенсия — 161,90 евро. Получается 392,7 евро. По крайней мере, знаешь, на что рассчитывать. В Литве пункты оцениваются дешевле — 2, 23 евро за 1 пункт. За 40 лет стажа и 40 пунктов получится 246 евро. Формула для Литвы: 157 (база) + 40 х 2,23 = 246,2

Еще одно отличие: если человек умер, не дожив до пенсии, накопления 2 уровня в Литве и Эстонии пенсионный фонд отдает его наследникам. В Латвии — нет, эти деньги уходят в общий котел.

На данный момент в нашей стране два работника содержат одного пенсионера. Но рождаемость падает, жители продолжают уезжать, а из тех, кто остался, не все платят налоги или социальные взносы. В старости они рискуют остаться с мизерной пенсией, практически, пособием по бедности.

"Сейчас минимальный рабочий стаж 15 лет. В 2025 году будет требоваться уже 20 лет. Если стажа недостаточно, возможно, вообще не будет права на пенсию по старости. Если стаж наберется, но с маленькими социальными выплатами, это будет минимальная пенсия. Если таких людей окажется много, значит, тем — будущим — налогоплательщикам придется обеспечивать минимальную пенсию людям, которые за свою жизнь ее не заслужили", — говорит заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце.

Пенсионеров становится больше, а новых работников рождается меньше. По прогнозам экспертов, в 2036 году получателей пенсий и пособий будет 830 тысяч. А работающих лишь 620 тысяч. То есть, на одного пенсионера меньше одного работника. Как власти решают эту проблему? Просто увеличивают возврат выхода на пенсию. Каждый год на три месяца. Сейчас 63 года. К 2025-му будет 65 лет. Но, скорее всего, на этом не остановятся.

"Мы просто будем гнаться за уходящим возрастом выхода на пенсию. И для мужчин — не догоним. В лучшем случае, доживаешь — умираешь. С точки зрения государства — это наиболее выгодно. Если всю жизнь проработал, систему содержал и, как только вышел на пенсию, на следующий день умираешь. Особенно если сразу, без больничного", -иронизирует инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис.

В Эстонии уже сейчас начали реформу пенсионной системы. Акцент на трудовой стаж, а не на привязку к зарплате. Людей готовят: в будущем государственные пенсии будут маленькими. Хочешь большую пенсию — делай свои накопления. В Латвии пока о реформах не говорят, по крайнем мере, открыто. Но специалисты, как бы в шутку предлагают к нашей трехуровневой системе добавить еще четвертый уровень — это рожать как можно больше детей, воспитывать их, вкладывать в образование, чтобы в старости именно они позаботились о родителях.