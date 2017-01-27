Население Германии рекордно выросло благодаря мигрантам

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bbcrussian.com
пятница, 27 января 2017 г. 16:15
Население Германии увеличилось до рекордно высокого уровня, во многом из-за наплыва мигрантов.
© AP/Scanpix

Согласно данным официальной статистики, в стране сейчас проживают 82,8 миллиона человек.

В прошлом году в страну приехало жить на 750 тысяч человек больше, чем уехало из нее. Этого более чем достаточно, чтобы компенсировать низкий уровень рождаемости. За период с 1972 по 2017 год в Германии родилось примерно на 5 миллионов человек меньше, чем умерло.

Экономика страны нуждается в большом количестве рабочих, которое может быть достигнуто за счет притока мигрантов.

В январе этого года Германия сообщила, что в 2016 году в страну прибыло всего 280 тысяч мигрантов, что более чем на 600 тысяч меньше, чем годом ранее.

В 2015 году в Германию приехало рекордное число мигрантов - 890 тысяч. В основном они прибыли через Грецию и балканские страны.

Германия стала конечным этапом их миграции после того как канцлер Ангела Меркель объявила политику открытых дверей в отношении беженцев.

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