Население Эстонии растет не путем естественного прироста, а миграцией

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rus.DELFI.lv
понедельник, 16 января 2017 г. 17:06
Население Эстонии, по предварительным данным на 1 января, составляло 1 317 800, что на 1850 человек больше, чем 1 января 2016-го, сообщает Департамент статистики.
© Shutterstock nuotr.

Из-за отрицательного естественного прироста (когда количество смертей превышает количество рождений) численность населения сократилась на 1320 человек, а благодаря положительному сальдо миграции (в Эстонию переехало жить больше людей, чем уехало из страны) — увеличилось на 3220 человек, пишет rus.err.ee.

Население Эстонии растет второй год подряд, поскольку иммиграция была больше, чем эмиграция и отрицательный прирост населения. В 2016 году в Эстонию переехали жить 9100 человек, а уехали — 5800.

При том, что население стареет и число пожилых людей с каждым годом увеличивается, можно ожидать увеличения показателя ожидаемой продолжительности жизни.

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