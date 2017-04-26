НАСА ждет от зонда "Кассини" новых фотографий колец Сатурна

Ученые НАСА с нетерпением ожидают сигнала от космического зонда "Кассини", только что нырнувшего в кольца Сатурна и рекордно приблизившегося к атмосфере планеты.

В среду утром зонд совершил первый из 22 погружений - с каждым из них "Кассини" будет продвигаться все глубже, дойдя в итоге до внутреннего, ближайшего к Сатурну кольца.

Ожидается, что в результате зонд пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также данные, которые помогут дать ответы на множество до сих пор не разрешенных вопросов об истории этой планеты.

Однако в ходе скачка связь с "Кассини" была потеряна, и восстановится она, если все пойдет по плану, лишь в четверг, спустя 20 часов после маневра.

Прыжок в неизвестность

Двигаясь с огромной скоростью - более 110 тысяч километров в час - "Кассини" нырнул под кольца Сатурна в среду, в 9 утра по Гринвичу (полдень по Москве).

Столкновение даже с крохотными частицами на такой скорости (а в кольцах вращаются мелкие осколки льда и породы) может оказаться губительным для космического аппарата.

И хотя аналитики полагают, что шансы подобного столкновения невелики, специалисты по управлению полетом хотели избежать даже малейшего риска, поэтому в ходе маневра зонд использовал в качестве щита свою большую антенну.

Таким образом, во время прыжка антенна была отвернута от Земли, и радиоконтакт с "Кассини" был потерян.

Если связь восстановится и выяснится, что операция прошла удачно, то в течение ближайшего месяца зонд совершит еще 21 подобный прыжок, после чего войдет в плотные слои атмосферы Сатурна.

На этом миссию "Кассини" придется завершить, так как к тому времени на его борту практически не останется горючего.

НАСА называет пролеты между атмосферой Сатурна и его кольцами грандиозным финалом.

"Эта миссия принесет множество новых и удивительных данных, - говорит Атена Кустени из Парижской обсерватории в Медоне, во Франции. - Мы ожидаем получить информацию о составе, структуре и динамике атмосферы Сатурна, а также поразительные сведения о кольцах".

Одна из главных задач миссии - определить массу и, соответственно, возраст колец Сатурна. Чем больше их масса, тем выше шанс, что они существуют с глубокой древности - возможно, даже сформировались одновременно с появлением самого Сатурна.

"Раньше мы не могли определить массу колец, потому, что "Кассини" пролетал в стороне от них", - объясняет Лучано Иесс из римского университета Ла Сапиенца.

"Влияние колец на гравитационное поле было невозможно измерить из-за приплюснутой формы Сатурна. Но, пролетев между планетой и ее кольцами, "Кассини" сможет определить свойства пространства вокруг планеты", - добавляет он.

"Мы в состоянии определить скорость "Кассини" вплоть до нескольких микронов в секунду. Это просто потрясающе, если вспомнить, что "Кассини" находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли".

Однако, как говорит Николас Алтобелли из Европейского космического агентства, даже если ученым удастся определить массу колец, из этого не следует, что они смогут определить их возраст.

"Нам все еще необходимо понять параметры состава колец Сатурна. Они состоят из практически чистой воды в виде льда. Если их возраст соответствует возрасту самого Сатурна, почему они выглядят так свежо, если на них постоянно обрушиваются части метеоритов?", - говорит он.

Согласно одной из теорий, возраст колец может быть совсем небольшим, так как они могут быть останками кометы, которая слишком близко подошла к Сатурну и была разорвана его гравитационным полем на бесчисленные фрагменты.