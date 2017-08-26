30-летний выходец из Сомали, напавший с ножом на военный патруль в Брюсселе, скончался от огнестерльных ранений в госпитале, куда его доставили после инцидента.
Išpuolis Briuselyje
© Scanpix

Власти квалифицировали нападение на военных как теракт.

Как сообщается, военные патрулировали бульвар Эмиля Жакмана в центре бельгийской столицы, когда мужчина набросился на них с криком "Аллах акбар".

Военные были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

Личность нападавшего была установлена сразу. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, ранее он не был замечен в связях с экстремистами.

Военные, на которых было совершено нападение, серьезно не пострадали. Один из них получил легкое ранение лица, другой - руки.

Бельгийские власти заявили, что полностью контролируют ситуацию с безопасностью в стране.

В марте 2016 года в Брюсселе произошли теракты, жертвами которых стали 32 человека. С тех пор безопасность на улицах бельгийской столицы обеспечивают военные патрули.

В июне этого года солдаты застрелили предполагаемого террориста-смертника на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя. Им оказался 36-летний уроженец Марокко, который уже привлекал внимание полиции.

Мужчина был ранен полицией и скончался после того, как устроил небольшой взрыв, который власти квалифицировали как теракт.

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