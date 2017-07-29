Нападение в Гамбурге: новые подробности

Deutsche Welle
суббота, 29 июля 2017 г. 11:04
Власти Гамбурга сообщили более полную информацию о личности мужчины, 28 июля напавшего с ножом на людей в супераркете. Преступник предположительно является мигрантом, которому было отказано в статусе беженца, сообщил вечером в пятницу, 28 июля, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz). Об этом пишет Deutsche Welle.
© AFP/Scanpix

"По всей видимости, речь идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов", - сказал Шольц. По данным полиции, преступник – 26-летний выходец из одной из арабских стран, родившийся в Объединенных Арабских Эмиратах. О его гражданстве не сообщается.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, ссылающегося на источники в полицейских кругах, задержанный был уже известен спецслужбам как исламист. Агентство dpa со ссылкой на источники в полиции сообщает о его близости к салафитам.

Террористические мотивы пока не подтверждены

Бургомистр также не сообщил, руководствовался ли нападавший террористическими мотивами. Полиция намерена представить результаты расследования в субботу. При этом свидетели с места преступления сообщили, что мужчина выкрикивал слова "Аллах акбар!" По словам бургомистра, по всей видимости мужчина "искал защиты у нас в Германии и потом направил свою ненависть против нас".

По данным полиции, преступник, вооруженный кухонным ножом, в 15 часов в супермаркете Edeka напал на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого он выбежал на улицу и ранил еще четырех мужчин и одну женщину. За преступником погнались прохожие.

После непродолжительной погони они догнали его, обезвредили и передали в руки прибывшей полиции. При этом ранения получил еще один 35-летний мужчина турецкого происхождения, помогавший обезвредить преступника.

Deutsche Welle
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