Нападение у мечети на севере Лондона: что мы знаем

Белый фургон вылетел на тротуар недалеко от мечети на улице Севен-систерс роуд в районе Финсбери-парк, в паре кварталов от футбольного стадиона лондонского "Арсенала" - "Эмирейтс".

Что произошло?

Нападавшие выбрали момент, когда верующие возвращались с молитвы - ночной, поскольку сейчас Рамадан.

Группа людей на примыкающей к Северн-систерс роуд улице Вадкоут-стрит помогала пожилому мужчине, которому стало плохо. В них и врезался фургон, вылетев на тротуар.

Экстренный вызов поступил в 00:20 по местному времени. На место отправились более полусотни медиков, включая реанимацию, спасателей, психологов и вертолет скорой помощи.

Несколько нарядов полиции выставили оцепление.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что дело открыто по статье "терроризм".

В результате в подкрепление местной полиции выдали вооруженных офицеров, а расследование передали отделу по борьбе с терроризмом.

Кто пострадал?

Все пострадавшие - мусульмане, сообщила полиция.

Единственный погибший - тот самый пожилой человек, которому оказывали помощь прихожане перед нападением. Полиция пока выясняет, умер он в результате наезда фургона, или по другим причинам, и не называет имени.

Восемь раненых доставлены в три больницы, некоторые - в тяжелом состоянии.

Двум пострадавшим была оказана помощь на месте.

Кто совершил нападение?

Полиция арестовала 48-летнего водителя, схваченного людьми на месте.

Его отправили в больницу в качестве меры предосторожности, после чего он будет переведен в тюремную камеру.

Очевидцы говорят, что нападавший был не один, однако полиция сообщила, что других подозреваемых нет.

Судмедэксперты на месте изучают орудие преступления - белый автомобиль с эмблемой фирмы аренды фургонов из Уэльса Pontyclun Van Hire.

Какой была реакция?

Премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся "ужасным присшествием".

Депутат от этого округа, лидер оппозиции Джереми Корбин написал в Твиттере, что "глубоко шокирован" трагедией.

Мэр Лондона Садик Хан призвал людей "сохранять спокойствие и бдительность" и пообещал усилить наряды полиции, особенно в районах, где большая часть населения соблюдает Рамадан.

"Мы пока не имеем полной картины, но уже ясно, что это - целенаправленное нападение на мирных лондонцев", - сказал мэр.

"Как и в Манчестере, и на Вестминстерском мосту, и на Лондон-бридж, это преступление, похоже, направлено против определенной части общества. Но это еще и атака на наши общие ценности: толерантность, свободу и взаимоуважение".

Глава Совета мусульман Великобритании Харун Хан "шокирован и возмущен" тем, что "фургон намеренно давил прихожан". Совет в заявлении назвал случившееся "насильственным проявлением исламофобии" и призвал усилить охрану мечетей.

Совет еврейской общины северного Лондона выразил сочувствие и сострадание жертам "варварского" нападения на "друзей и соседей".