Нападение на полицию у Букингемского дворца расследуют как терроризм

Как говорится в новом заявлении Скотленд-ярда, инцидентом с участием человека, который был задержан полицией возле Букингемского дворца с большим ножом, займется контртеррористическое управление лондонской полиции.

Ранее 26-летний нападавший был задержан по подозрению в причинении телесных повреждений.

Теперь он дополнительно арестован в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, принятым в 2000 году.

Вечером в пятницу неизвестный мужчина напал на полицейских возле Букингемского дворца. Он остановил свою машину возле полицейских, которые заметили у него большой нож и решили задержать его, говорилось в предыдущем сообщении Скотленд-ярда. При задержании он напал на них.

Стражи порядка получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте, а мужчина задержан. Район вокруг дворца после этого происшествия был оцеплен.

Ранее в полиции заявляли, что еще слишком рано говорить, может ли это нападение иметь террористическую подоплеку.

Никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце.

Свидетельница происшествия Киана Уильямсон рассказала, что автомобиль подозреваемого остановился у полицейской машины, после чего сотрудники полиции пытались вытащить этого человека и звали подкрепление.

Мужчина, по ее словам, оказывал сопротивление. Она видела одного раненого полицейского, но его рана не выглядела "очень тяжелой".

Еще одна свидетельница, не пожелавшая назвать свое имя, уточнила, что перед задержанием мужчина успел что-то выкрикнуть. Что именно, она не запомнила и не видела большой нож, но его видел ее спутник.

