Нападение на берлинскую ярмарку: система торможения помогла спасти многих людей

bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 08:25
По данным германских средств массовой информации, автоматическая тормозная система, сработавшая в грузовике, который использовался для нападения на берлинскую рождественскую ярмарку, позволила спасти от гибели многих посетителей мероприятия.
Berlyne sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią
© Reuters/ Scanpix

Как отмечается, система сработала после удара о первый же ларек на рынке.

Также, появилась информация о том, что предполагаемый исполнитель нападения тунисец Анис Амри отправил перед началом нападения смс-сообщение: "Брат, все идет по плану, как того хочет бог. Я в машине. Молись обо мне, брат".

Пока не ясно предназначалось ли это сообщение человеку, который был арестован. 40-летнего выходца из Туниса задержали в минувшую среду по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря. Жертвами наезда грузовика на толпу стали 12 человек.

В прокуратуре считают, что новый подозреваемый поддерживал связь с 24-летним Анисом Амри.

Настигнут в Италии

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран.

По подозрению в совершении преступления полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Ему удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика.

В минувшую субботу, 24 декабря службы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри и двух других подозреваемых.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак (117)

США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак
Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России.

В Дамаске вновь обстреляли посольство России (43)

В Дамаске вновь обстреляли посольство России
Посольство России в Дамаске в четверг, 29 декабря, вновь подверглось обстрелу. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства, передает Лента.

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии (11)

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном (1)

Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном
Трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными, сообщило министерство обороны Армении.

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри
Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать выходец из Туниса Анис Амри, который на прошлой неделе совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщает Tgcom24.
Facebook друзья
Rambler's Top100