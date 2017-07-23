Нам промыли мозги, будто деньги ‒ источник счастья. Слова Далай-ламы перед учениями в Риге

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 23 июля 2017 г. 16:15
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Высказывания Далай-ламы про войну, мир, ум, правду, эгоизм, насилие и сострадание
Осенью в Риге пройдет очередной цикл учений нобелевского лауреата Далай-ламы XIV для стран Балтии и России "Философия мудрости и доброты" и диалоги "Мировая гармония не имеет границ". Это третьи учения духовного лидера Тибета в Риге.
Dalai Lama
© Reuters/Scanpix

Учения пройдут в холле "Сконто" с 24 по 26 октября. На этот раз Далай-лама остановил свой выбор на практическом аспекте буддийского учения, выбрав для объяснения два основополагающих сочинения — "Ступени созерцания" (санскр. бхаванакрама) Камалашилы и "Краткий ламрим" (тиб. ламрим дудон) Чже Цонкапы.

"Ступени созерцания" — трактат в трех частях, который по просьбе короля Тибета Трисонга Децена в 8-м веке написал индийский буддист-философ Камалашила. Трактат описывает метод постепенного духовного совершенствования, который использовали мастера древнеиндийского монастыря-университета Наланда вопреки распространенной в то время в Китае и пришедшей в Тибет идеи "моментального просветления". Его Святейшество считает руководство Камалашила по практике медитации очень важным и поэтому часто устно объясняет вторую часть "Бхаванакрама" в разных странах мира.

Автор "Краткого ламрима" (тиб. ламрим дудон) Чже Цонкапы является основателем школы Гелуг и почитается в тибетском буддизме наравне с Буддой. Его самый известный труд — "Постепенный путь к просветлению" (Lamrim), написанный в длинной, средней и короткой версии.

Первые два учения Далай-ламы в Риге посетило 10 000 человек из Балтийских стран, России, Швеции, Великобритании, Украины, Беларуси, Голландии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Неизменным завершением учений два года были благодарственные и бесплатные концерты Бориса Гребенщикова. Прибудет ли музыкант в Ригу на сей раз — пока не объявляется. Планируется, что и в этом году холл Сконто соберет примерно 5000 буддистов со всего мира.

Учения ЕС Далай-ламы в Риге впервые прошли в мае 2014 года, до этого духовный лидер бывал в Латвии три раза — с большой программой мероприятий в 2013 году. Центральным событием третьего визита Далай-ламы XIV в Латвии была публичная лекция "Культура сострадания" ("The Culture of Compassion"), которую посетило почти 6 тысяч человек, а в интернете посмотрело еще 8807 человек из 20 стран мира. Во время визита Далай-лама встретился с депутатами Сейма и экс-президентом Латвии Вайрой Вике Фрейбергой, а также с представителями латвийской интеллигенции — философами Илмаром Шляпином и Арнисом Ритупсом, детским анестезиологом Петерисом Клявой, ректором Латвийского Университета Марциссом Аузиньшем, архиепископом Янисом Ванагсом и другими.

Подробная информация по визиту — www.dalailaima.lv

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Высказывания Далай-ламы про войну, мир, ум, правду, эгоизм, насилие и сострадание
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