Найденного мертвым топ-менеджера "Роснефти" связали со скандальным досье на Трампа

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NEWSru.com
суббота, 28 января 2017 г. 17:35
Найденного мертвым топ-менеджера "Роснефти" Олега Еровинкина связали со скандальным досье на Трампа. Об этом пишет британская Daily Telegraph, ссылаясь на сотрудничающего с Belligcat эксперта по России Христо Грозева.
© A.Didžgalvio nuotr.

Telegraph сообщает, что Еровинкин, бывший генерал КГБ, был посредником между своим шефом - главой "Роснефти" Игорем Сечиным - и президентом России Владимиром Путиным. Тело Еровинкина нашли в автомобиле в центре Москвы 26 декабря, его забрали в морг ФСБ. Предполагаемая причина смерти - сердечный приступ.

Следует отметить, что тело Еровинкина было найдено 26 декабря, а широкой общественности о существовании досье о связях Трампа с Россией стало известно 11 января, когда оно было опубликовано изданием Buzzfeed. Сайт, впрочем, указывал, что в Вашингтоне документ ходит по рукам уже несколько месяцев.

Грозев подробно пишет о смерти Еровинкина в своем блоге, однако признает, что доказательств связи приближенного к Сечину экс-сотрудника КГБ у него нет. При этом, по его мнению, Еровинкин удовлетворяет критериям, которым должен соответствовать информатор Кристофера Стила - бывшего сотрудника британской разведслужбы MI6, которому приписывают авторство скандального досье. Сам Стил скрывается от журналистов.

Американская Wall Street Journal ранее называла вероятным источником Стила другого человека - это якобы глава Российско-американской торговой палаты, гражданин США Сергей Миллиан (Кукуть).

За день до первой большой пресс-конференции избранного президента США американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Портал BuzzFeed опубликовал полную ксерокопию этого 35-страничного "досье", отмечая, что оно составлено "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб".

В частности, в досье утверждается, что управляющий делами Госдумы РФ Игорь Дивейкин участвовал в секретных встречах в Москве с теперь уже бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Дивейкин обсуждал российское досье с "компроматом" на соперницу Трампа, Хиллари Клинтон, но также намекнул, что у Кремля есть аналогичное досье на Трампа, сообщается в документе.

В досье также есть сведения о компромате сексуального характера на нового президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга.

Президент России Владимир Путин называл компромат "бредом", а его заказчиков укорял тем, что они хуже упоминавшихся там проституток.

NEWSru.com
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