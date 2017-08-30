Найдена новая опасность злоупотребления антибиотиками

Ирландские ученые выяснили, что злоупотребление антибиотиками угнетает кишечную микрофлору и провоцирует нарушения психического здоровья, в частности, тревогу и депрессию. Исследование опубликовано в журнале Microbiome, также о нем сообщает BioMed Central.
Antibiotikai
© Shutterstock nuotr.

Эксперты полагают, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.

Авторы провели эксперименты на мышах. Одних грызунов вырастили с кишечными бактериями, других — без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Именно изменение микрофлоры пищеварительной системы повлияло на содержание микроРНК в головном мозге животных и их состояние.

Исследование специалистов позволяет выделить новые факторы, которые оказывают влияние на состояние психического здоровья людей. Эксперты полагают, что результаты экспериментов, проведенных с грызунами, справедливы и для людей.

Lenta.ru
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