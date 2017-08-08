"Нафтогаз" увеличит исковые требования к "Газпрому" на $5 млрд

Украинский «Нафтогаз» намерен увеличить исковые требования к «Газпрому» в суде Стокгольма на 5 миллиардов долларов. Об этом коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил в интервью «Пятому каналу».

«Наши исковые требования — более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем на пять миллиардов долларов», — сказал он.

С учетом новых требований общая сумма исковых требований «Нафтогаза» может составить около 18 миллиардов долларов.

Разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» в стокгольмском арбитражном суде продолжается с 2014 года. Украинская компания хочет добиться изменения цены на российский газ, отмены запрета на его перепродажу, а также возмещения за переплаты при расчетах по старой ставке.

«Газпром» пытается добиться от «Нафтогаза» выплат за недобор топлива согласно условию «бери или плати». По этому правилу Украина должна ежегодно платить за минимальный установленный контрактом объем топлива. Общая сумма требований «Газпрома» составляет около 38 миллиардов долларов.

В мае 2017 года «Нафтогаз» заявил о решении шведского суда отменить правило «бери или плати» в отношениях между российской и украинской компаниями. В «Газпроме» это решение назвали промежуточным.