Националисты замуровали вход в отделение Сбербанка в Харькове

Активисты партии «Национальный корпус» забаррикадировали отделение Сбербанка в Харькове. Об этом написал на своей странице в фейсбуке глава глава местного отделения организации Олег Ширяев.

В одном из постов на странице Ширяева говорится, что в Харькове началась «бессрочная акция по блокированию российских банков». На фотографиях, опубликованных активистом, изображено отделение Сбербанка на улице Пушкина, фасад здания закрашен белой краской и заклеен листовками. Вход в отделение банка забаррикадирован строительными блоками.

«Третий год идет война, третий год продолжают погибать наши ребята. Мы не дадим агрессору шанс заработать на нашем горе. Те банки с российским капиталом, которые работают на нашей территории, зарабатывающие деньги материнским компаниям, должны уйти», — написал Ширяев.

Как отмечает ТАСС, рядом с отделением находятся машины полиции, но действиям активстов они не мешают.

27 марта Сбербанк заключил сделку с латвийским банком и белорусской компанией о продаже своей украинской «дочки».

Украинские националисты предупреждали, что с 10 апреля они начнут блокировку работы банков с российским капиталом. По их словам, такие меры были приняты, потому что Нацбанк Украины не отзывает у банков лицензии.

Ранее активисты уже блокировали дочерние отделения российских банков на Украине. Первые протесты начались после заявления Сбербанка о том, что банк будет обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Протестные акции были приостановлены после введения 16 марта президентом Украины Петром Порошенко санкций против пяти банков с российским капиталом.