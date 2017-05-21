"Наци-блогер" Макеев в коме. Его палату охраняют, возбудили дело

Раненый в ходе столкновения с толпой местных жителей "наци-блогер" Алексей Макеев помещен в больнице мексиканского Канкуна в искусственную кому - у него черепно-мозговая травма. Охрану его палаты усилили. Тем временем полиция возбудила уголовное дело по факту гибели человека, который умер от удара ножом около дома Макеева, где произошло столкновение.

Сведения о происходящем в Канкуне, жителей которого Макеев взбесил оскорбительным и агрессивным поведением, поступают из двух источников: от местных правоохранителей и от российского посольства.

Прокуратура штата Кинтана-Роо сообщила утром в воскресенье по московскому времени о возбуждении уголовного дела. В драке у дома россиянина накануне был убит 19-летний местный житель, предположительно, пострадавший от рук Макеева. Теперь по факту начато дело "об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием (ножом) иностранный гражданин, который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжелым состоянием". (Цитата по ТАСС.)

Прокуратура также направила запрос в миграционное ведомство, чтобы "получить сведения о 42-летнем человеке с инициалами А.В.М". Надзорное ведомство намерено выяснить его миграционный статус и происхождение. Ранее появилась информация, что Макеев имеет постоянный вид на жительство в Мексике.

О состоянии самого Макеева рассказали в посольстве России. Заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот сообщил: "Он лежит без сознания, парализованный, в искусственной коме, с черепно-мозговой травмой, - сказал Болбот. - По словам главного врача, его жизни ничего не угрожает, но о последствиях всех этих травм можно будет говорить только после проведения соответствующего обследования и лечения". Болбот добавил, что российским дипломатам удалось добиться усиления охраны в палате Макеева.

По словам Болбота, власти латиноамериканской страны пока не обращались за содействием в депортации Макеева.

Как отмечает ВВС, Макеев стал известен в российском сегменте интернета еще в 2013 году, после того как он выложил видеоролики, на которых было якобы снято нападение на подростка и пожилую женщину в городе Электросталь. Скандальные ролики в подобном же духе - с обилием оскорблений и ненормативной лексики - Макеев продолжал снимать и в Мексике. Он на камеру оскорблял местных, в том числе женщин и детей.

Это и послужило поводом для попытки выяснить отношения, которая грозила блогеру линчеванием. Порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением россиянина к дому, где он проживал. Они были вооружены камнями и палками. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один гражданин Мексики получил ножевое ранение, от которого позднее скончался.

В настоящее время избитый россиянин находится в одной из больниц Канкуна. Накануне поступали сообщения, что врачи там не хотели лечить россиянина, и представителям посольства пришлось говорить с главврачом, чтобы Макееву оказали помощь.