Нацбанк Украины предложил санкции против "дочек" банков России

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bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 10:35
Национальный банк Украины (НБУ) предложил ввести в отношении украинских "дочек" банков с российским госкапиталом санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины.
© Reuters / Scanpix

Речь идет о пяти банках - Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк (группа ВТБ), Сбербанк, VS Bank (принадлежит Сбербанку).

"Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобных операций", - цитирует "Интерфакс" замглавы НБУ Якова Смолия.

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При этом предлагаемые санкции не будут распространяться на другие банки, в которых есть российский капитал, в частности, Альфа-банк.

"Мы говорим исключительно о банках, которые принадлежат государству Россия. "Альфа" не относится к этой группе", - пояснила запред НБУ Екатерина Рожкова.

Ранее во среду Совет национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины "в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале", в том числе о введении против них санкций.

В понедельник активисты националистических организаций, которые выступают за блокаду торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, забросали камнями офис "Альфа-банка" в центре Киева.

За день до этого нападение было совершено на один из офисов "Сбербанка" в Киеве.

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