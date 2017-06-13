На железнодорожной станции под Мюнхеном произошла стрельба

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bbcrussian.com
вторник, 13 июня 2017 г. 11:33
На железнодорожной станции рядом с Мюнхеном неизвестный устроил стрельбу, несколько человек ранены, в том числе женщина-полицейский.
© AP / Scanpix

Стрельба произошла на станции Unterfoehring, говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

Представитель мюнхенской полиции сообщил Франс пресс, что нападавший сначала попытался столкнуть полицейского под поезд. После этого началась драка, в ходе которой мужчине удалось выхватить пистолет у женщины-полицейского и выстрелить в нее.

Помимо женщины-полицейского, получившей тяжелое ранение головы, в результате стрельбы пострадали также несколько прохожих, заявили в полиции.

Полицейским удалось задержать нападавшего, он был ранен во время перестрелки. Полиция уже заявила, что не рассматривает инцидент как террористический, поскольку нападавший руководствовался личными мотивами.

Место происшествия оцеплено. В районе возле станции проходит масштабная полицейская операция, движение поездов приостановлено.

"Нет никакой опасности для людей", - заявил позже представитель полиции.

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