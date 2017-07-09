На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

 (1)
bbcrussian.com
воскресенье, 9 июля 2017 г. 15:45
Перемирие на юго-западе Сирии, которое на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге поддержали президенты США и России, вступило в силу в 12:00 по московскому времени.
© Twitter nuotr.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что это перемирие - важный шаг к прекращению гражданской войны в стране.

В достижении договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.
По условиям соглашения, должны прекратиться военные действия в особенно сложной с точки зрения безопасности части Сирии, граничащей с Израилем и Иорданией.

Перемирие в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда, как сообщается, стало результатом продолжавшихся несколько месяцев негласных переговоров между США и Россией.

Москва заявила, что российские военные будут наблюдать за соблюдением договоренности о прекращении огня.

Госсекретарь США Тиллерсон заявил после встречи Трампа с Путиным в Германии, что это перемирие - свидетельство того, что Россия и США могут работать вместе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Премьер Ирака объявил об освобождении Мосула (1)

Mosulas
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракские войска с освобождением второго по величине иракского города Мосула от боевиков группировки "Исламское государство".

ФОТО: В Гамбурге возобновились стычки с полицией (2)

ФОТО: В Гамбурге возобновились стычки с полицией
В районе Штерншанце (Шанценфиртель) на северо-западе Гамбурга поздно вечером в субботу, 8 июля, возобновились стычки экстремистов с полицией.

Курт Волкер, новый человек Трампа в Киве. Кто он? (7)

Курт Волкер, новый человек Трампа в Киве. Кто он?
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в воскресенье в Киев с новым специальным представителем США на Украине Куртом Волкером. Тиллерсон - первый высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа, посетивший Украину.

ПА ОБСЕ осудила аннексию Крыма и гибридную агрессию России (34)

ПА ОБСЕ осудила аннексию Крыма и гибридную агрессию России
Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице в воскресенье, 9 июля, приняла предложенную украинской делегацией резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии (1)

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии
Перемирие на юго-западе Сирии, которое на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге поддержали президенты США и России, вступило в силу в 12:00 по московскому времени.
Facebook друзья
Rambler's Top100