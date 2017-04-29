На юге Киргизии оползень накрыл 24 человека

В селе Аюу в Ошской области ведутся поиски жителей шести домов, оказавшихся ранним утром под более чем 3-метровым слоем сошедшего грунта.

Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии сообщило о сходе крупного оползня в Узгенском районе Ошской области. В результате в селе Аюу ранним утром в субботу, 29 апреля, под слоем земли оказались семь домов, из них шесть жилых. По данным МЧС, в домах проживали 24 человека. По предварительным данным, все они погибли, говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время идут поиски людей, оказавшихся под оползнем. Под землей могут быть, как минимум, трое детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС. По словам очевидцев, высота сошедшей массы грунта составляет 3-4 метра.

На месте трагедии работают 182 спасателя, 100 военнослужащих и 50 сотрудников МВД, говорится далее в сообщении. С потенциально опасного участка эвакуируются 40 семей, которые будут размещены во временном палаточном лагере.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования жителям села Аюу. Одновременно он указал, что власти предупреждали местных жителей об опасности оползня. За два-три дня до трагедии были даны предписания о переселении проживающих на опасном участке, добавил глава киргизского государства.