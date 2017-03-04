На выборах в Северной Ирландии победила пробританская партия ДЮП

Deutsche Welle
суббота, 4 марта 2017 г. 14:52
Демократическая юнионистская партия получила 28 мест в парламенте, Шинн фейн — 27 мест. В трехнедельный срок конфликтующие партии должны договориться о формировании правительства.
Šiaurės Airijos parlamentas
© AP / Scanpix

На досрочных выборах в Северной Ирландии 2 марта победу с минимальным перевесом одержала протестантская Демократическая юнионистская партия (ДЮП). В региональном парламенте она получит 28 мест из 90, ее соперник, католическая партия Шинн фейн — 27 мест. Об этом утром в субботу, 4 марта, сообщила избирательная комиссия в Белфасте. Еще 12 мест получит Юнионистская партия Ольстера, 10 мест у Социал-демократической лейбористской партии.

Обе конфликтующие друг с другом крупнейшие партии должны в трехнедельный срок договориться о формировании правительства. Если этого сделать не удастся, Лондон может распустить региональный парламент и назначить прямое правление в регионе, которое будет осуществлять министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. У ДЮП и Шинн фейн имеются серьезные разногласия. В частности, первая выступает за Brexit, вторая — против него.

Региональное правительство в Северной Ирландии должно формироваться на коалиционной основе в соответствии с Белфастским соглашением 1998 года. Документ предусматривает отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти местным органам самоуправления.

Сокращение преимущества ДЮП

На предыдущих выборах в мае 2016 года пробританская ДЮП получила на 10 парламентских мест больше проирландской Шинн фейн. Как отмечает dpa, сокращение преимущества ДЮП могло быть связано с высокой явкой на выборы, составившей 64,8 процента избирателей. Это высший показатель с 1998 года.

После выборов в 2016 году Шинн фейн и Демократическая юнионистская партия, создавшие правительственную коалицию, не смогли достичь согласия по вопросу поддержки альтернативной энергетики. В результате заместитель первого министра в региональном правительстве Мартин Макгиннес, представляющий Шинн фейн, в начале января 2017 года подал в отставку. Поскольку партия отказалась найти ему замену, правительство не имело права продолжать свою работу, и были назначены внеочередные выборы.

Для Лондона кризис в Северной Ирландии разразился в очень неподходящее время. Миротворческому процессу в длящемся несколько десятилетий североирландском конфликте угрожает запланированный Brexit, отмечает dpa. В Лондоне опасаются, что после выхода Великобритании из состава ЕС станет необходимой укрепленная граница между Северной Ирландией и являющейся членом Евросоюза Ирландией.

Deutsche Welle
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На выборах в Северной Ирландии победила пробританская партия ДЮП

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