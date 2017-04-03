На выборах президента Сербии побеждает Александр Вучич

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bbcrussian.com
понедельник, 3 апреля 2017 г. 09:01
Премьер-министр Сербии Александр Вучич стал лидером первого тура президентских выборов в Сербии. По предварительным данным, он набирает около 55% голосов избирателей.
Aleksandras Vučičius
© AFP / Scanpix

Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. На втором месте - с большим отрывом идет юрист Саша Янкович, набравший около 16% голосов. Подсчет бюллетеней продолжается.

Вучич уже обратился к своим сторонникам в избирательном штабе в Белграде, заявив, что формирование нового правительства планируется осуществить в течение ближайших двух месяцев.

"Это важный для нас день. Он показывает, в каком направлении хочет двигаться Сербия. Было важно, чтобы победа была чистой как слеза, чтобы не позволить никому различным образом интерпретировать отрыв, который был достигнут. Я получил на 12% больше голосов, это примерно на 430 тысяч больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые", - заявил Александр Вучич.

"Для меня важно, что эти выборы показали, что подавляющее большинство сербских граждан выступают за продолжение пути с ЕС, при этом поддерживая тесные связи с Китаем и Россией", - подчеркнул он.
Если по итогам подсчета всех голосов Вучич наберет более 50%, то второй тур проводиться не будет.

Политика Белграда останется прежней

Критики нынешних властей опасаются, что уверенная победа Вучича позволит правящей в стране Прогрессивной партии окончательно сконцентрировать всю власть в своих руках - а это неизбежно ударит по демократии в Сербии.

Несмотря на некоторый экономический рост, Сербия остается относительно бедной страной, и многие избиратели считают, что Вучич - твердый лидер, необходимый стране в сложное время, чтобы обеспечить стабильность.

Победа Александра Вучича, до кресла премьер-министра занимавшего посты вице-премьера и министра обороны, будет означать, что политика сербских властей останется прежней - стремление к евроинтеграции Белград продолжит совмещать с углублением сотрудничества с Россией.

Всего за шесть дней до голосования Вучич успел слетать в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Вучич во время визита заявил, что вступление в Евросоюз остается "стратегической целью" Сербии, но при этом добавил, что Белград стремится поддерживать "наилучшие отношения" с Россией.

Разнообразная сербская оппозиция не смогла выдвинуть на выборы единого кандидата, и теперь критики нынешних властей опасаются, что уверенная победа Вучича позволит Прогрессивной партии окончательно сконцентрировать всю власть в своих руках - а это неизбежно ударит по демократии в стране.

Впрочем, большинство соперников Вучича разделяют его стремление налаживать связи с Россией.

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