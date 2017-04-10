На выборах главы Южной Осетии лидирует спикер парламента

На выборах президента отколовшейся от Грузии Южной Осетии лидирует спикер парламента Анатолий Бибилов, сообщает ЦИК Южной Осетии. По предварительным данным избиркома, он набрал около 58% голосов.

Штаб Бибилова объявил о его "абсолютной победе" еще в ночь на 10 апреля. "Второго тура не будет, потому что 54,9% проголосовали за Анатолия Бибилова", - заявлял сам кандидат.

В выборах также участвовали действующий президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев.

Также 9 апреля в Южной Осетии проводился референдум о смене ее самоназвания. Предлагалось присвоить признанной лишь несколькими странами республике равнозначное название "Государство Алания", которое будет использоваться наряду с названием "Республика Южная Осетия".

По словам главы ЦИК Беллы Плиевой, за такой шаг проголосовали 78% избирателей.

В МИД Грузии, не признающей независимость Южной Осетии и рассматривающей ее как часть своей территории, заявили, что референдум о новом названии стоит рассматривать как "подготовку основы для незаконной аннексии региона".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил проведение референдума в Южной Осетии с аннексией Крыма в 2014 году.

"Подобное действие представляет собой грубое давление на Грузию и направлено на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа", - заявил Маргвелашвили. Он считает, что в Южной Осетии сейчас происходит трансформация "режима ползучей оккупации в явную аннексию".