На выборах главы Южной Осетии лидирует спикер парламента

bbcrussian.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 16:30
На выборах президента отколовшейся от Грузии Южной Осетии лидирует спикер парламента Анатолий Бибилов, сообщает ЦИК Южной Осетии. По предварительным данным избиркома, он набрал около 58% голосов.
© Reuters/Scanpix

Штаб Бибилова объявил о его "абсолютной победе" еще в ночь на 10 апреля. "Второго тура не будет, потому что 54,9% проголосовали за Анатолия Бибилова", - заявлял сам кандидат.

В выборах также участвовали действующий президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев.

Также 9 апреля в Южной Осетии проводился референдум о смене ее самоназвания. Предлагалось присвоить признанной лишь несколькими странами республике равнозначное название "Государство Алания", которое будет использоваться наряду с названием "Республика Южная Осетия".

По словам главы ЦИК Беллы Плиевой, за такой шаг проголосовали 78% избирателей.

В МИД Грузии, не признающей независимость Южной Осетии и рассматривающей ее как часть своей территории, заявили, что референдум о новом названии стоит рассматривать как "подготовку основы для незаконной аннексии региона".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил проведение референдума в Южной Осетии с аннексией Крыма в 2014 году.

"Подобное действие представляет собой грубое давление на Грузию и направлено на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа", - заявил Маргвелашвили. Он считает, что в Южной Осетии сейчас происходит трансформация "режима ползучей оккупации в явную аннексию".

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