На выборах главы Южной Осетии лидирует спикер парламента

Штаб Бибилова объявил о его "абсолютной победе" еще в ночь на 10 апреля. "Второго тура не будет, потому что 54,9% проголосовали за Анатолия Бибилова", - заявлял сам кандидат.
В выборах также участвовали действующий президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также 9 апреля в Южной Осетии проводился референдум о смене ее самоназвания. Предлагалось присвоить признанной лишь несколькими странами республике равнозначное название "Государство Алания", которое будет использоваться наряду с названием "Республика Южная Осетия".
По словам главы ЦИК Беллы Плиевой, за такой шаг проголосовали 78% избирателей.
В МИД Грузии, не признающей независимость Южной Осетии и рассматривающей ее как часть своей территории, заявили, что референдум о новом названии стоит рассматривать как "подготовку основы для незаконной аннексии региона".
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил проведение референдума в Южной Осетии с аннексией Крыма в 2014 году.
"Подобное действие представляет собой грубое давление на Грузию и направлено на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа", - заявил Маргвелашвили. Он считает, что в Южной Осетии сейчас происходит трансформация "режима ползучей оккупации в явную аннексию".