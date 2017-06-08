На востоке Лондона задержаны трое подозреваемых в терроризме

Двое мужчин, 34 и 37 лет, были задержаны в Ньюхэме, еще один 33-летний мужчина - в Уолтем-Форесте.

Эти аресты не связаны с недавними нападениями на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет, заявили в Скотленд-Ярде.

В ходе отдельного расследования в рамках предупреждения террористической угрозы полиция Лондона провела серию арестов в Илфорде, на востоке Лондона. Эти аресты имеют отношение к атакам 3 июня.

В субботу, 3 июня, около 10 часов вечера белый фургон въехал на Лондонский мост с северной стороны. Он выехал на тротуар и сбил несколько человек, после чего врезался в ограждение недалеко от паба Barrowboy and Banker на южном конце моста.

Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин; они побежали к находящемуся рядом рынку Боро-маркет, где стали нападать на посетителей баров и ресторанов.

Все трое подозреваемых были застрелены полицией в течение восьми минут после первого вызова.

Скотленд-Ярд объявил имена нападавших. Это проживавшие в районе Баркинг на востоке Лондона Хурам Шазад Батт и Рашид Редуан, а также гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба.