На востоке Дамаска началась эвакуация оппозиционеров

В районе Кабун на востоке Дамаска в воскресенье, 14 мая, началась эвакуация. Утром из него выехали около десяти автобусов, в которых находились несколько сотен мирных жителей и бойцов антиправительственных формирований.

Договоренность об эвакуации была достигнута вечером 13 мая - после того, как войска президента Сирии Башара Асада вошли в этот район. Несколько дней назад таким образом удалось начать эвакуацию северных пригородов Дамаска - Барзе и Тишрин.

Сирийское правительство приближается к тому, чтобы полностью взять Дамаск под контроль, пишет AFP. Договоренности подразумевают, что участники вооруженных группировок складывают оружие и перемещаются в другие регионы Сирии, находящиеся под контролем оппозиции.