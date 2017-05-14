На востоке Дамаска началась эвакуация оппозиционеров

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Deutsche Welle
воскресенье, 14 мая 2017 г. 18:10
Из восточного района Дамаска - Кабун - вывезли десять автобусов с оппозиционерами. Сирийское правительство приближается к тому, чтобы полностью взять Дамаск под контроль.
© AFP / Scanpix

В районе Кабун на востоке Дамаска в воскресенье, 14 мая, началась эвакуация. Утром из него выехали около десяти автобусов, в которых находились несколько сотен мирных жителей и бойцов антиправительственных формирований.

Договоренность об эвакуации была достигнута вечером 13 мая - после того, как войска президента Сирии Башара Асада вошли в этот район. Несколько дней назад таким образом удалось начать эвакуацию северных пригородов Дамаска - Барзе и Тишрин.

Сирийское правительство приближается к тому, чтобы полностью взять Дамаск под контроль, пишет AFP. Договоренности подразумевают, что участники вооруженных группировок складывают оружие и перемещаются в другие регионы Сирии, находящиеся под контролем оппозиции.

Deutsche Welle
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