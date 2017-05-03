На Вануату раздают садовые инструменты ради борьбы с марихуаной

 (1)
bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 15:50
Полиция островного государства Вануату решила бесплатно раздать молодежи инструменты для садоводства, чтобы удержать ее от выращивания марихуаны.
© Wikimedia Commons nuotr.

Молодым жителям острова Танна - одного из самых населенных в стране - выдадут садовый инвентарь, чтобы те сажали картофель, лук, морковь и другие овощи вместо марихуаны.

Как сообщает Radio New Zealand, вулканические почвы острова столь плодородны, что там могли бы расти практически любые привычные к тропикам культуры, однако местные молодые люди предпочитают сажать именно марихуану, не прикладывая при этом усилий к выращиванию овощей.

Министр сельского хозяйства Вануату Матаи Серемайа посетовал на то, что туристы, приезжающие на Вануату, едят импортные продукты, хотя страна могла бы производить их сама.

"Мы сосредоточимся на импортозамещении трех основных овощей - картофеля, лука и моркови, чтобы получить максимально возможный экономический эффект", - сказал Серемайа журналистам, сажая саженцы.

Тихоокеанский архипелаг Вануату насчитывает 65 островов, на которых проживают более четверти миллиона человек, причем темпы прироста населения очень высоки. Число жителей столицы Порт-Вилы приближается к 50 тысячам.

С 1906 по 1980 годы нынешняя республика была колонией под названием Новые Гебриды под совместным управлением Франции и Британии.

Вануату - одно из очень немногих государств мира, признавших независимость отколовшейся от Грузии Южной Осетии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США против КНДР: что изменилось при Трампе (2)

Šiaurės Korėja demonstruoja jėgą
После нескольких недель обмена взаимными угрозами и растущей напряженности в отношениях между США и КНДР президент Дональд Трамп неожиданно упомянул о возможности личной встречи с главой северокорейского режима Ким Чен Ыном.

Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане (6)

Taikos derybos Astanoje
Делегация сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане устроила демарш, объявив о приостановке своего участия в обсуждении плана мирного урегулирования.

На Вануату раздают садовые инструменты ради борьбы с марихуаной (1)

На Вануату раздают садовые инструменты ради борьбы с марихуаной
Полиция островного государства Вануату решила бесплатно раздать молодежи инструменты для садоводства, чтобы удержать ее от выращивания марихуаны.

Скапаротти просит больше танков для сдерживания России в Европе (55)

Скапаротти просит больше танков для сдерживания России в Европе
Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.

Британия не хочет платить 100 млрд евро за "брексит" (28)

Davidas Davisas
Лондон не будет платить 100 млрд евро за "развод" с ЕС, заявил британский министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис.
Facebook друзья
Rambler's Top100