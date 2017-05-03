На Вануату раздают садовые инструменты ради борьбы с марихуаной

Полиция островного государства Вануату решила бесплатно раздать молодежи инструменты для садоводства, чтобы удержать ее от выращивания марихуаны.

Молодым жителям острова Танна - одного из самых населенных в стране - выдадут садовый инвентарь, чтобы те сажали картофель, лук, морковь и другие овощи вместо марихуаны.

Как сообщает Radio New Zealand, вулканические почвы острова столь плодородны, что там могли бы расти практически любые привычные к тропикам культуры, однако местные молодые люди предпочитают сажать именно марихуану, не прикладывая при этом усилий к выращиванию овощей.

Министр сельского хозяйства Вануату Матаи Серемайа посетовал на то, что туристы, приезжающие на Вануату, едят импортные продукты, хотя страна могла бы производить их сама.

"Мы сосредоточимся на импортозамещении трех основных овощей - картофеля, лука и моркови, чтобы получить максимально возможный экономический эффект", - сказал Серемайа журналистам, сажая саженцы.

Тихоокеанский архипелаг Вануату насчитывает 65 островов, на которых проживают более четверти миллиона человек, причем темпы прироста населения очень высоки. Число жителей столицы Порт-Вилы приближается к 50 тысячам.

С 1906 по 1980 годы нынешняя республика была колонией под названием Новые Гебриды под совместным управлением Франции и Британии.

Вануату - одно из очень немногих государств мира, признавших независимость отколовшейся от Грузии Южной Осетии.