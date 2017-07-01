На Украине заявили о задержании заблудившихся российских пограничников

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bbcrussian.com
суббота, 1 июля 2017 г. 08:09
Пограничное управление ФСБ России по Крыму подтвердило факт задержания двух российских пограничников на территории Украины.
© AFP/Scanpix

"В ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства", - заявили в погрануправлении ФСБ.

Вопрос возвращения российских пограничников решается, говорится в сообщении. Пока что оба задержаны украинскими властями на 15 суток.

О задержании двух российских пограничников в Херсонской области Украины ранее сообщила украинская погранслужба. Молодые люди без документов причалили к берегу Перекопского залива на лодке и в ходе допроса рассказали, что исполняли роль нарушителей границы на учениях в Крыму, но потерялись, утверждают представители украинского ведомства.

"Сегодня, 30 июня, около 2:30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу", - написал в "Фейсбуке" глава украинской погранслужбы Виктор Назаренко и опубликовал фотографии задержанных.

Перекопский залив отделяет Херсонскую область от полуострова Крым.
По словам Назаренко, во время допроса мужчины заявили, что служат в погранслужбе ФСБ России.

"По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины", - написал Назаренко, приложив, как он заявил, фото задержанных.

"В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия", - резюмировал Назаренко.

Позднее представитель украинской госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что погранслужба ФСБ направила украинским коллегам запрос на предоставление информации о задержанных.

"Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине", - сказал Слободян агентству Интерфакс.

Последний громкий инцидент в районе границы между Крымом и остальной Украиной произошел летом 2016 года. ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Крыму и обвинила в его подготовке украинскую разведку. Украинские власти обвинения отвергли, назвав провокацией.

Минобороны Украины тогда назвало обвинения со стороны ФСБ попытками оправдать агрессию на полуострове и размещение там российских военных частей.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, легитимность которого Украина и большинство стран-членов ООН не признают. Конфликт вокруг полуострова стал одной из причин введения против России санкций со стороны стран Запада.

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