На Украине задержан подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова

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bbcrussian.com
пятница, 16 июня 2017 г. 16:05
В Днепропетровской области Украины задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские власти.
Denisas Voronenkovas
© Vida Press

В пресс-службе Национальной полиции заявили, что в городе Павлоград Днепропетровской области идут "необходимые следственные действия", в том числе обыски.

"В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", - говорится в сообщении киевской прокуратуры.

Вороненкова застрелили в Киеве днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ, как минимум одно из ранений оказалось для бывшего депутата смертельным.

Мужчина, застреливший бывшего депутата российской Госдумы и сам раненный его охранником, позже скончался в больнице.

Украинские политики и чиновники уверены, что убийство было спланировано российскими спецслужбами. В свою очередь бывшие коллеги Вороненкова из российской Госдумы обвиняют в случившемся украинских радикалов.

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году.

После получения вида на жительство он дал украинской генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".

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