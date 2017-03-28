На Украине разблокировали все отделения Сбербанка

«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них в Киеве и Запорожье сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», — рассказали в пресс-службе.
Накануне украинскую «дочку» Сбербанка купили владелец частной белорусской компании Саид Гуцериев и акционер Norvik Bank Григорий Гусельников.
В середине марта на Украине ввели санкции против работающих на территории страны банков с российским капиталом.
В начале марта после заявления Сбербанка о том, что компания будет обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, против российских банков начались акции протеста.
Активисты замуровали офис Сбербанка в Киеве и залили банкоматы монтажной пеной, также они забросали камнями киевское отделение «Альфа-банка».