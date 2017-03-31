На Украине допустили передачу РФ информации по делу об убийстве Вороненкова

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Украина исповедует международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения. В данном случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело. Но вместо этого хотелось бы, чтобы те же международные полномочия, международно-правовые соглашения выполняла и Россия в том производстве, свидетелем по которому был убитый Вороненков. Имеется в виду в отношении бывшего президента Украины Януковича», — заявил Матиос.

Он назвал открытие в России уголовного дела по убийству Вороненкова «еще одной информационной войной». Это «новость, которая избирательно в той или иной степени всегда нашими соседями выкидывается с исключительно одной целью — показать большое переживание якобы за судьбу своих граждан», отметил Матиос.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России завел по факту гибели Вороненкова уголовное дело. По данным «Коммерсанта», оно заведено по статьям об умышленном убийстве (105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (222 УК РФ).

Возбуждение уголовного дела оказалось возможным, потому что Вороненков на момент гибели оставался российским гражданином. Согласно Уголовному кодексу, поводом для уголовного преследования может быть преступление, совершенное против интересов России или гражданина страны. В ближайшее время следователи намерены допросить близких и знакомых Вороненкова, находящихся в России, а также направить запросы на Украину. Дело об убийстве экс-депутата ведет тот же следователь, который занимался расследованием заведенного на Вороненкова дела о мошенничестве.

Денис Вороненков и его жена — депутат-единоросс, оперная певица Мария Максакова — переехали в Киев в декабре 2016 года. Там Вороненнков дал показания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск.

Вороненков был застрелен в Киеве днем 23 марта. Его убийца умер в больнице в тот же день от пули, полученной от охранника бывшего депутата. В Киеве убийство назвали актом «государственного терроризма со стороны России». Москва отрицает обвинения в причастности к гибели бывшего депутата.