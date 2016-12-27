На Украине демонтировали 1320 памятников Ленину

На Украине на основании закона о декоммунизации в 2016 году было снесено 1320 памятников Ленину и переименовано 51493 улицы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.

На Украине "демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320.

Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "ленинов" в публичном пространстве", - отмечается в сообщении.

В документе также говорится, что в уходящем году Верховная рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города).

При этом парламент опирался преимущественно на предложения местных общин относительно новых названий городов и сел.