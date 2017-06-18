На трассе в Португалии 16 человек сгорели в своих автомобилях из-за лесного пожара

NEWSru.com
воскресенье, 18 июня 2017 г. 10:10
По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров, вспыхнувших в субботу днем в португальском округе Лейрия, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. По предварительным данным, еще 20 человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.
Pragaištingas miško gaisras Portugalijoje
© Scanpix

По словам представителя властей округа, все погибшие - гражданские. Трое из них отравились дымом, а тела остальных были найдены сгоревшими в своих автомобилях - они оказались отрезанными огнем на участке трассы из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра-ди-Пера.

По словам собеседника агентства, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Со стихией боролись около 500 пожарных, шестеро из них пострадали.

Агентство Reuters передает, что пока установить контроль над распространением огня пожарным не удается. Уже сейчас очевидно, что нынешний пожар - один из самых крупных в Португалии за последние десятилетия.

Пожар вспыхнул в горной местности в 200 километрах к юго-востоку от Лиссабона. В регионе сейчас крайне жарко, а сильные ветра на протяжении всего дня раздували пламя.

По данным Reuters, к месту трагедии выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Скотланд-Ярд назвал новое число жертв пожара в Grenfell Tower: минимум 58

Скотланд-Ярд назвал новое число жертв пожара в Grenfell Tower: минимум 58
Полиция Лондона назвала новое число жертв пожара в жилой высотке Grenfell Tower - их минимум 58. Накануне в городе начались стихийные митинги протеста, на одном из них премьера Терезу Мэй провожали криками "позор".

Белый дом попытается сделать законопроект о новых санкциях против России более "дружелюбным"

Donaldas Trumpas
Белый дом намерен проработать с республиканцами в Палате представителей вопрос о внесении изменений в принятый ранее сенатом США законопроект об ужесточении санкционного режима в отношении России, сообщает портал Politico со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа. По словам источника, Трамп и его команда не хотят лишаться права единолично снимать действующие ограничения.

Раненый в результате стрельбы в Вирджинии конгрессмен Скалис пошел на поправку

Раненый в результате стрельбы в Вирджинии конгрессмен Скалис пошел на поправку
Состояние раненого в результате стрельбы в Вирджинии конгрессмена Стивена Скалиса оценивается как тяжелое, но уже не критическое. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте медицинского центра MedStar.

На трассе в Португалии 16 человек сгорели в своих автомобилях из-за лесного пожара

Pragaištingas miško gaisras Portugalijoje
По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров, вспыхнувших в субботу днем в португальском округе Лейрия, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. По предварительным данным, еще 20 человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.

В затопленных отсеках эсминца Fitzgerald нашли тела семерых пропавших моряков (1)

В затопленных отсеках эсминца Fitzgerald нашли тела семерых пропавших моряков
Тела моряков, пропавших при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном, найдены в затопленных отсеках военного корабля. Известно, что пропали семеро. Представитель седьмого флота США отказался назвать число найденных тел. Однако японские СМИ, а также американская газета The Wall Street Journal утверждают, что все пропавшие обнаружены.
Facebook друзья
Rambler's Top100