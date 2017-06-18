На трассе в Португалии 16 человек сгорели в своих автомобилях из-за лесного пожара

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров, вспыхнувших в субботу днем в португальском округе Лейрия, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. По предварительным данным, еще 20 человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.

По словам представителя властей округа, все погибшие - гражданские. Трое из них отравились дымом, а тела остальных были найдены сгоревшими в своих автомобилях - они оказались отрезанными огнем на участке трассы из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра-ди-Пера.

По словам собеседника агентства, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Со стихией боролись около 500 пожарных, шестеро из них пострадали.

Агентство Reuters передает, что пока установить контроль над распространением огня пожарным не удается. Уже сейчас очевидно, что нынешний пожар - один из самых крупных в Португалии за последние десятилетия.

Пожар вспыхнул в горной местности в 200 километрах к юго-востоку от Лиссабона. В регионе сейчас крайне жарко, а сильные ветра на протяжении всего дня раздували пламя.

По данным Reuters, к месту трагедии выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза.