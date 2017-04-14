На спутнике Сатурна обнаружены пригодные для жизни условия

Ученые Национального аэрокосмического агентства США (NASA) обнаружили на спутнике Сатурна - Энцеладе - условия, которые могут быть пригодными для существования живых организмов. Соответствующая статья опубликована в пятницу, 14 апреля, в журнале Science, а накануне астрономы NASA дали пресс-конференцию, рассказав о полученных в рамках миссии "Кассини" данных.

"Мы подошли максимально близко (если сравнивать с предыдущими исследованиями - Ред.) к установлению места с элементами, необходимыми для обитаемой среды. Полученные результаты указывают на взаимосвязанный характер научных миссий NASA, которые приближают нас к ответу на вопрос, одни мы или нет", - заявил представитель агентства Томас Цурбухен.

Водород на спутнике Сатурна

Согласно выводам ученых, на Энцеладе в результате гидротермальных процессов на дне его океана образуется большое количество водорода. Если там есть микробы, то они могут использовать соединение водорода с углекислым газом (который также есть в океане) как источник энергии. Ученые сравнивают этот химический процесс - метаногенез, поскольку в результате образуется метан, - с процессами, происходившими в древних океанах Земли и служившими источником энергии для первых земных видов жизни.

Данные, которые легли в основу нынешней гипотезы, были собраны учеными в ходе последнего сближения зонда "Кассини" с Энцеладом в октябре 2015 года. Ранее астрономы установили, что спутник Сатурна полностью покрыт подледным океаном. На южном полюсе слой льда значительно тоньше, чем в других частях Энцелада, и там образовались трещины, сквозь которые периодически происходят выбросы океанической воды. Благодаря ее захвату зондом во время очередного сближения удалось получить информацию о ее составе.