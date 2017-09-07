На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка

На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.
Visiškas Saulės užtemimas JAV 2017 rugpjūčio 21
© Reuters / Scanpix

"Солнце потряс самый крупный взрыв за 12 лет. Развивающиеся на нашей звезде в последние три дня события завершились так, как и должны были завершиться. Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась в одной вспышке уникальной силы", — сообщили в лаборатории.

Отмечается, что на настоящий момент произошедшему взрыву присвоен балл X9.3. Почему вспышка такого уровня произошла на фоне солнечного минимума, предстоит выяснить ученым.

Кроме того, наблюдавшийся взрыв произошел вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным.

Gazeta.ru
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