На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка

"Солнце потряс самый крупный взрыв за 12 лет. Развивающиеся на нашей звезде в последние три дня события завершились так, как и должны были завершиться. Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась в одной вспышке уникальной силы", — сообщили в лаборатории.
Отмечается, что на настоящий момент произошедшему взрыву присвоен балл X9.3. Почему вспышка такого уровня произошла на фоне солнечного минимума, предстоит выяснить ученым.
Кроме того, наблюдавшийся взрыв произошел вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным.
Major X9.33 solar #flare from #sunspot region 12673
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— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) September 6, 2017
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