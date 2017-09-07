На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка

"Солнце потряс самый крупный взрыв за 12 лет. Развивающиеся на нашей звезде в последние три дня события завершились так, как и должны были завершиться. Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась в одной вспышке уникальной силы", — сообщили в лаборатории.

Отмечается, что на настоящий момент произошедшему взрыву присвоен балл X9.3. Почему вспышка такого уровня произошла на фоне солнечного минимума, предстоит выяснить ученым.

Кроме того, наблюдавшийся взрыв произошел вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным.