На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд

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bbcrussian.com
суббота, 24 декабря 2016 г. 15:09
Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели.
Lewisas Clarke'as - jauniausias Pietų ašigalį pasiekęs žmogus
© AOP nuotr.

Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики.

В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.

Этим летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей.

Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата.

Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко — приблизительно раз в тысячу лет.

Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.

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