На севере Сирии тысячи людей бегут от войны

Около 40 тысяч человек бежали из городов Эль-Баб и близлежащего Тадуфа.

Эти места оказались под контролем повстанцев, которых поддерживает Турция. Ранее оба города были в руках боевиков запрещенной в России и ряде других стран джихадистской группировки "Исламское государство".

Еще 26 тысяч бежали из деревень к востоку от Эль-Баба, где ведет наступление сирийская армия, пытающаяся установить контроль над источником питьевой воды для Алеппо.

Передвижение беженцев затрудняется тем, что отступающие джихадисты заминировали множество домов.

Большинство беженцев направились в район, находящийся под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

С начала гражданской войны в Сирии более половины жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.