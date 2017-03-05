На севере Сирии тысячи людей бегут от войны

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bbcrussian.com
воскресенье, 5 марта 2017 г. 15:05
Управление координации гуманитарных вопросов ООН сообщает, что еще 66 тысяч человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наступающих с двух сторон армий.
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Около 40 тысяч человек бежали из городов Эль-Баб и близлежащего Тадуфа.

Эти места оказались под контролем повстанцев, которых поддерживает Турция. Ранее оба города были в руках боевиков запрещенной в России и ряде других стран джихадистской группировки "Исламское государство".

Еще 26 тысяч бежали из деревень к востоку от Эль-Баба, где ведет наступление сирийская армия, пытающаяся установить контроль над источником питьевой воды для Алеппо.

Передвижение беженцев затрудняется тем, что отступающие джихадисты заминировали множество домов.

Большинство беженцев направились в район, находящийся под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

С начала гражданской войны в Сирии более половины жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.

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