На севере Германии произошло крупнейшее за 10 лет наводнение

bbcrussian.com
четверг, 5 января 2017 г. 17:41
Ливни и ветер спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года.
© N. Drobnytės nuotr.

В результате улицы городов затопило, некоторые машины оказались в воде. Серьезно повреждены многие закусочные и прилавки уличных торговцев, однако среди людей жертв и пострадавших пока нет.

От наводнения пострадали города и населенные пункты — от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Сильнее всего затопило города Росток и Штральзунд, в портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,83 метра выше нормального.

Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, а коммунальные службы успевают подготовиться к ним и быстро справиться с последствиями.

Однако наводнение в 2006 году стало исключением из правил. Особенно тяжелой была ситуация на востоке страны. Уровень воды в реке Эльба вырос до отметки в 7,5 метров. В итоге пришлось эвакуировать 25 тысяч жителей Дрездена и пригородов.

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