На референдуме в Пуэрто-Рико решили присоединиться к США

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bbcrussian.com
понедельник, 12 июня 2017 г. 07:50
Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.
Puerto Rikas
© Reuters / Scanpix

Сейчас Пуэрто-Рико представляет собой свободно ассоциированное с США государство. При этом остров фактически подконтролен Соединенным Штатам.

Явка на референдуме составила всего 23%. За присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки.

Результаты референдума не обязывают власти Пуэрто-Рико запускать процедуру присоединения. К тому же окончательное решение будет за конгрессом США.

Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.

Пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико созвал губернатор острова Рикардо Росселло, вступивший в должность 2 января 2017 года. Он утверждает, что присоединение к США в качестве 51-го штата - это единственный способ разрешить тяжелый экономический кризис, в котором находится его страна.

Внешний долг острова составляет 72 млрд долларов, а ВВП - около 103 млрд долларов.

Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.

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