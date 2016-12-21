На пост премьера Румынии выдвинута мусульманка Севил Шайдех

Коалиция парламентского большинства в Румынии выдвинула на пост премьер-министра страны Севил Шайдех.

Она может стать первой женщиной, а также первой мусульманкой в истории страны, занявшей столь высокий пост.

Шайдех происходит из семьи румынских татар, ее муж - сириец.

Татары - одно из официально признанных национальных меньшинств Румынии. Согласно переписи 2011 года в Румынии проживает около 20 400 татар.

Татары появились на территории нынешней Румынии в XIII веке.

Большинство современных татар Румынии — это потомки крымских татар, переселявшихся сюда волнами с занятых Российской империей территорий Крыма и Северного Причерноморья. Другая часть — это буджацкие татары, проживающие на востоке Румынии, в области Добруджа.

По образованию Севил Шайдех - экономист. С 1991 по 2012 годы она работала в органах местного самоуправления Констанцы. А затем - в министерстве регионального развития и государственного управления.

В 2015 году она полгода возглавляла это министерство и стала первым министром в новейшей истории Румынии, который принес присягу, положив руку на Коран.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду начал двухдневные консультации с представителями прошедших в парламент политических партий по вопросу формирования состава нового правительства и кандидатуре премьер-министра.

Абсолютное большинство граждан Румынии исповедуют христианство, главным образом - православие. По данным переписи населения 2011 года последователями ислама назвали себя чуть более 64 тыс. человек или 0,3% населения.

Выборы в парламент Румынии прошли 11 декабря. Больше всех голосов набрала Социал-демократическая партия (СДП), на втором месте оказалась Национал-либеральная партия (НЛП).