На парламентских выборах во Франции побеждает партия Макрона

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bbcrussian.com
понедельник, 12 июня 2017 г. 10:25
На парламентских выборах во Франции побеждает центристская партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", сообщает министерство внутренних дел страны после подсчета всех бюллетеней.
© AP / Scanpix

"Вперед, республика!" набирает 28,21% голосов. На втором месте идет правоцентристская партия "Республиканцы" с результатом в 15,77%. "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 13,2% голосов.

Союзник партии Макрона - "Демократическое движение" - набирает 4,11% голосов. Две партии могут получить 390-430 мест в парламенте, пишет "Ле Монд". Всего в Национальной ассамблее Франции - нижней палате парламента - 577 мест.

Выборы в Национальную ассамблею традиционно проводятся в два тура. Второй тур состоится 18 июня, в этот день голосуют избиратели в округах, где в первом туре никто не набрал более 50% голосов. Чтобы пройти во второй тур, необходимо в первом набрать как минимум 12,5% голосов.

Явка составила около 51%. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что по сравнению с прошлыми выборами явка значительно снизилась, и это свидетельство кризиса доверия в политической жизни страны.

Партия "Вперед, республика!" была образована всего год назад. Изначально она называлась "Вперед!". После того как Макрона избрали президентом, он ушел с поста лидера движения, а саму партию переименовали.

"Вперед, республика!" выдвинула кандидатов из разных сфер жизни, в том числе студентов и пенсионеров, многие из которых - абсолютные новички в политике. При этом отбор кандидатов помощники Макрона проводили на основании резюме, присланных по электронной почте.

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