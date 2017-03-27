На парламентских выборах в Болгарии победила проевропейская партия

Проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" опередила пророссийских социалистов. Окончательные официальные итоги будут объявлены в течение трех дней.

Проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера страны Бойко Борисова победила на состоявшихся 26 марта парламентских выборах, набрав 32,55 процента голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки почти 95 процентов бюллетеней. Согласно ее данным, за пророссийскую Болгарскую социалистическую партию под руководством Корнелии Ниновой проголосовали 27,02 процента избирателей. Нинова уже признала поражение своей партии и поздравила соперников.

Кроме того, 4-процентный барьер в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты", объединяющая несколько партий (9,12 процента голосов), "Движение за права и свободы", представляющее мусульманское население Болгарии (8,94 процента) и популистская "Воля" (4,16 процента). Окончательные официальные итоги выборов будут объявлены в течение трех дней.

Расстановка политических сил в парламенте нового созыва определит направление внешней политики Болгарии. Одним из основных предвыборных обещаний лидера ГЕРБ Бойко Борисова было ускоренное присоединение страны к еврозоне и укрепление отношений с Евросоюзом. Глава социалистов Корнелия Нинова в случае победы обещала усилить борьбу с коррупцией и мафией, а также блокировать продление санкций ЕС против России.

Досрочные выборы в парламент Болгарии стали необходимы после отставки правоцентристского правительства в ноябре 2016 года из-за поражения правых на президентских выборах. С января 2017-го страной руководит временное правительство, назначенное новым пророссийским президентом Руменом Радевым.