На отель в Италии сошла лавина: много погибших

bbcrussian.com
четверг, 19 января 2017 г. 13:50
При сходе лавины на отель возле горы Гран Сассо в регионе Абруццо погибли люди, сообщили итальянские спасатели.
© AP/ Scanpix

По данным итальянских СМИ, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. По предварительным данным, в отеле Rigopiano находились до 30 человек.

Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг.

"Много погибших", - цитируют итальянские СМИ представителя спасательной службы Антонио Крочетту. По словам спасателей, крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

Два человека были обнаружены возле поврежденного здания, окруженного поваленными деревьями. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.

Как сообщает Рейтер, спасательную операцию затрудняет то, что в последние дни в районе горы Гран Сассо выпало около пяти метров снега. Портал SKY сообщает, что скорая помощь застряла в нескольких километрах от отеля.

В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами его сарая в городе Терамо. Еще один человек попал под снежную лавину и числится пропавшим без вести.

Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.

Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.

В результате землетрясения с эпицентром в этом же районе Италии в августе прошлого года погибли около 300 человек, были разрушены несколько тысяч домов. Города Аматриче и Пескара-дель-Тронто пострадали сильнее всего.

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