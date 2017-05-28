На немецкий рок-фестиваль WOA проложат пивной трубопровод

Для крупнейшего немецкого рок-фестиваля фестиваля Wacken Open Air (WOA), который стартует в августе на севере Германии, прокладывается подземный трубопровод для пива.

Это часть новой сети трубопроводов протяженностью 7 км, которые, по словам организаторов, сделают мероприятие более экологически чистым.

Средняя скорость потока должна составлять примерно одну кружку пива в секунду, диаметр трубопровода - 35 см.

WOA - одно из крупнейших событий в мире рок-музыки. В этом году на фестивале, среди прочих, выступят Megadeth, Alice Cooper и Trivium.

Фестиваль проходит на окраине деревни Вакен в земле Шлезвиг-Гольштейн, насчитывающей 1850 жителей. В этом году на WOA будут представлены 150 рок-групп, фестиваль продлится с 3-го по 5-е августа.

Немецкие СМИ сообщают, что на WOA ежегодно приезжают около 75 тысяч поклонников хеви-метал. Подсчитано, что каждый из них в ходе мероприятия потребляет в среднем 5,1 литра пива.

Как отмечают на своем вебсайте организаторы WOA, трубопроводы - это инвестиции, призванные сделать фестиваль более экологически чистым и рентабельным.

Грузовики больше не будут колесить по местным полям, чтобы обслужить жаждущих пива фанатов.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что трубопроводы будут соответствовать самым строгим санитарным нормам. Помимо пивопровода к фестивалю обновят канализацию и систему доставки воды.